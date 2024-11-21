Спортсменка из Дмитрова завоевала бронзу на турнире в Красной Поляне

В Красной Поляне прошли Всероссийские соревнования по санному спорту «Молодежный кубок — 2024». Более ста молодых спортсменов из разных уголков России соревновались за медали на олимпийской трассе в Сочи.

Среди призеров оказалась Светлана Прохорова, ученица 11-го класса Дмитровской школы № 2, которая заняла третье место в категории 18-21 год среди юниорок. Этот успех стал итогом многолетней работы и упорства, которые Светлана демонстрировала на протяжении всей своей карьеры.

Светлана уже успела отличиться и в других соревнованиях. В сентябре этого года она заняла второе место среди юниорок в возрасте от 18 до 21 года на Первенстве Москвы, а также стала бронзовым призером среди женщин в чемпионате Москвы. Эти результаты подтверждают высокий уровень ее подготовки и стремление к новым достижениям.

«Мы гордимся нашими юными спортсменами, которые продолжают поднимать планку спортивных достижений. Для Дмитрова продвижение спорта остается важным и значимым для развития молодежи», — отметил Иван Курданин, временно исполняющий обязанности главы Дмитровского городского округа.

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