Спортсменка из Дмитрова победила на международном турнире по ушу в Гонконге

Дмитровчанка Варвара Козак завоевала золотую медаль на международных соревнованиях по ушу. Эта победа стала особенной для спортсменки.

Турнир проходил в Гонконге уже в 19-й раз и собрал представителей разных стилей и школ из 19 стран мира — от родины ушу Китая до Южно-Африканской республики. Участники соревновались в двух видах: традиционном ушу, где необходимо продемонстрировать владение различными приемами, и борьбе ушу-саньда.

Варвара Козак много лет тренируется в клубе смешанных единоборств под руководством мастера спорта международного класса и победительницы Кубка мира Маргариты Колмыковой. В активе дмитровской спортсменки имеется уже немало наград с различных турниров.

После возвращения из Гонконга Варвара уже приступила к тренировкам — впереди ее ждет несколько важных соревнований.

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