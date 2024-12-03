Фигуристы из Дмитрова победили на областных соревнованиях

В Дмитрове прошли соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Московской области. В них приняли участие более 60 фигуристов из разных городов Подмосковья.

Соревнования прошли в Центре фигурного катания и керлинга, где участники состязались в одиночном катании в двух группах: спортивных и юношеских разрядах. Дмитровская спортивная школа олимпийского резерва Альберта Демченко показала отличные результаты, завоевав два золота и одну бронзу.

Золотые медали получили Кристина Жукова и Мария Терешкова. Их программы были насыщены сложными элементами и хореографией, что позволило достичь высоких баллов у судей. Александра Ларионова также продемонстрировала отличное катание, несмотря на сильную конкуренцию, и заняла бронзовую медаль.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина выразила гордость за достижения местных спортсменов и отметила их высокий уровень мастерства и целеустремленности.

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