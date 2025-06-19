Дмитров встретил самую протяженную в мире факельную эстафету

У Ледового дворца в Дмитрове прошла торжественная церемония встречи участников самой длинной в мире факельной эстафеты «Бег Гармонии». На мероприятии собрались местные спортсмены и тренеры, волонтеры и активные жители округа.

«Бег Гармонии» — это международная факельная эстафета дружбы. В России ее проводят с 1991 года. Инициатива направлена на укрепление культуры мира. Горящий факел, переходящий от одного бегуна к другому, символизирует добрую волю, мир и единство.

Западная команда эстафеты, которую встретили в Дмитрове, уже побывала в других городах Московской области. Всего мероприятие объединит 19 регионов страны. В общей сложности бегуны преодолеют порядка семи тысяч километров по России.

«Эстафета, охватывающая 19 регионов России, — это яркий пример того, как спорт становится мостом для диалога и сотрудничества. Для нас большая честь стать частью масштабного международного проекта, который напоминает о ценности мира и взаимного уважения», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.