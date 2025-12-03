Дмитров вошел в топ-3 округов Подмосковья по развитию добровольчества

На ежегодном форуме волонтеров Подмосковья среди округов региона определили лидеров по уровню развития волонтерского и добровольческого движения. Дмитров вошел в тройку лучших муниципалитетов.

На форуме Дмитровский округ представили самые активные и самоотверженные добровольцы. Мероприятие объединило тех, кто на протяжении года организовывал социальные акции, помогал нуждающимся, вкладывал силы и время в общее дело. Участники форума смогли обменяться опытом, обсудить новые идеи, посетить обучающие тренинги и деловые игры, увидеть выступления экспертов.

Почетным гостем мероприятия стал актер, музыкант, руководитель благотворительных фондов «Шаг вместе» и «Жизнь с ДЦП» Гоша Куценко. Он рассказал собравшимся о ценности помощи ближнему и напомнил о главном смысле добровольчества.

«Благодарю каждого волонтера за неустанный труд, душевную щедрость и высокую гражданскую ответственность. Уверен, что это признание на региональном уровне станет новым импульсом для развития добровольческого движения и вдохновит еще больше жителей на добрые дела», — сказал глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.