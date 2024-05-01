Дмитрий Волошин поздравил жителей Химок с 1 Мая | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 17:56 Дмитрий Волошин поздравил жителей Химок с 1 Мая Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил жителей с праздником Весны и Труда. Он подчеркнул значимость вклада каждого в прогресс как своего города, так и всей страны.

По словам главы города, празднование Первомая — это старинная традиция нашей страны, способствующая объединению людей различных возрастов и профессий. Он отметил, что следуя указаниям президента, в округе, как и по всей стране, осуществляются ключевые национальные проекты, направленные на поддержку специалистов, стимулирование предпринимательства и развитие предприятий, а также на создание новых рабочих мест.

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Праздничные мероприятия прошли в парке имени Толстого. Там организовали концертную программу с участием местных артистов и творческих коллективов. Для гостей показали театрализованные представления под названием «Первомайский разогрев».

В музейно-выставочном комплексе «Артишок» прошла выставка «Страна и люди», а также ярмарка изделий ручной работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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