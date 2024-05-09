Дмитрий Волошин поздравил химчан с Днем Победы | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 16:22 Дмитрий Волошин поздравил химчан с Днем Победы Телеканал «360»

Читать 360 в

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил жителей с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в Химках проведут патриотические мероприятия.

В этот день, 79 лет назад, завершилась Великая Отечественная война — маршал Жуков подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Эта дата стала священной для нашей страны.

Реклама

«Среди героев Великой Отечественной — и химчане, которые воевали на фронте и приближали Победу в тылу. Мы навсегда сохраним память об этом великом подвиге и передадим ее своим детям», — отметил в своем поздравлении Дмитрий Волошин.

В День Победы, 9 Мая, в Химках пройдут патриотические, тематические, спортивные и культурные активности. Праздничные мероприятия проведут в парках и скверах. К празднику округ украсили более 1800 флаговых композиций.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».