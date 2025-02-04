Дмитрий Муталенко возглавил операционный блок в больнице Солнечногорска

Двадцать семь лет он прожил в Душанбе. В 1992 году окончил Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино, потом прошел клиническую ординатуру по травматологии и ортопедии и даже преподавал на кафедре совершенствования врачей. В Россию мужчина вернулся в 1992 году и сразу попал в больницу восстановительного лечения. Она находится в городе Иваново.

В Солнечногорске мужчина оказался лишь в 1997 году. Он сразу же устроился в Центральную районную больницу, где 23 года проработал в травматологическом отделении, шесть из которых в должности заведующего. Следующие годы Дмитрий трудился в Федеральном научно-клиническом центре медицинской реабилитации и курортологии в Голубом.

«Благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и правительства региона увеличиваются меры поддержки медицинских специалистов. Так, с 1 января 2025 года в Подмосковье для медработников увеличили и расширили компенсацию аренды жилья и повысили выплаты по программе „Приведи друга“. Это позволяет нам привлекать профессионалов своего дела в наши учреждения здравоохранения», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Но это не единственные меры поддержки. В регионе активно реализуется «Социальная ипотека», а также единовременные выплаты до 1,5 миллиона рублей при трудоустройстве по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Кроме того, врачам выдают бесплатные земельные участки для строительства дома. За 2024 год их получили 17 медиков, благодаря чему Солнечногорск вошел в пятерку лидеров среди городских округов по выдаче участков врачам. За три года с начала действия программы их получили 94 специалиста здравоохранения. Всем сотрудникам также компенсируют проезд до работы и обратно, а молодым врачи получают доплату. Более подробную информацию о мерах поддержки можно узнать по ссылке: https://rabota-vrachom.ru/.