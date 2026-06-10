Дмитрий Медведев вручил партбилет «Единой России» участнику СВО из Подмосковья

«Для меня большая честь стать частью команды „Единой России“, — сказал ветеран. — Я разделяю ценности партии и готов дальше работать на благо людей и вносить свой вклад в развитие родного Подмосковья. Партийный билет для меня — это не „я в партии“. Это „я в строю“ — рядом с людьми, рядом с семьями бойцов, рядом с теми, кому нужна помощь. Победа в предварительном голосовании — это доверие жителей моего округа. Буду работать еще больше. Потому что без поддержки людей никаких „всерьез и надолго“ не бывает», — прокомментировал получение партбилета Сергей Клюев.

Во время выполнения боевой задачи в зоне СВО Сергей был тяжело ранен, потерял ногу, что потребовало долгого восстановления. Ветеран награжден орденом Мужества.

Несмотря на физические испытания, он продолжает служить — работает сотрудником подразделения безопасности в Центре культуры и досуга «Мечта». Проводит занятия по военной подготовке и обучает навыкам управления беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, поступил в университет, где обучается на педагога-психолога.

Сергей Клюев в конце мая стал победителем предварительного голосования «Единой России» — он планирует баллотироваться в Московскую областную Думу.

В Подмосковье в процедуре приняли участие более 635 тысяч избирателей — это один из самых высоких результатов по стране. Победителями стали 129 кандидатов. Многие из них ранее не были связаны с политикой, однако обладают серьезным профессиональным, жизненным и боевым опытом. Среди них — Герой России, медик из Ступино Людмила Болилая, участник СВО Сергей Пешкин, олимпийский чемпион Александр Легков и другие. В сентябре в регионе пройдет две крупные избирательные кампании — в Госдуму и Мособлдуму, а также в ряд муниципальных советов.