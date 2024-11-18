Дмитрий Медведев наградил молодогвардейца из Серпухова Диану Алумянц

В Москве прошло мероприятие, посвященное 19-летию «Молодой гвардии». Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев наградил Диану Алумянц из Серпухова за вклад в развитие организации.

Диана Алумянц руководит «Молодой гвардией» в Московской области. Она анонсировала запуск федерального проекта «ПолитЗавод» в 2025 году. Он будет направлен на формирование кадрового резерва страны.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев наградил Диану Алумянц за развитие молодежного движения в Подмосковье.

«Молодая Гвардия — это настоящие герои, патриоты, которые с оружием в руках защищают родину. Мы гордимся теми 250 молодогвардейцами, которые сейчас служат! Пусть их возвращение домой будет скорым», — подчеркнул важность вклада молодогвардейцев в развитие страны Дмитрий Медведев.

Среди почетных гостей также был временно исполняющий обязанности секретаря Генерального совета партии Владимир Якушев. Он отметил, что МГЕР — это ведущее молодежное политическое объединение с богатой историей и огромным потенциалом.

Диана рассказала Дмитрию Медведеву и Владимиру Якушеву о том, что проект «ПолитЗавод» задуман в формате всероссийского конкурса.

«Планируем, что в 2025 году в нашем конкурсе примут участие более 50 тысяч человек со всей страны, а победителями станут более тысяч человек. Они пройдут обучение по нескольким модулям: политический дизайнер, менеджер общественных проектов, искусство дебатирования, технолог предвыборного штаба. Итоги конкурса подведем в ноябре 2025 года», — сказала Диана Алумянц.

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