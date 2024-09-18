Дмитрий Котельников из Дмитрова стал призером всероссийского турнира по дзюдо

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» Дмитрий Котельников продемонстрировал свое мастерство на Всероссийских соревнованиях в Челябинске, посвященных памяти заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера России Григория Владимировича Веричева. В весовой категории до 60 килограммов он завоевал бронзовую медаль.

Соревнования проходили в центре спортивной подготовки имени Миллера и собрали около 200 участников из 20 регионов России.

Спортивная школа «Динамо-Дмитров» продолжает укреплять свою репутацию как одна из главных кузниц талантов Дмитровского городского округа. В школе успешно функционируют отделения дзюдо, самбо, художественной гимнастики, тенниса на колясках и пулевой стрельбы.

Профессиональные тренеры создают все условия для достижения высоких спортивных результатов. Многие воспитанники входят в состав сборной команды Российской Федерации и Московской области, представляя школу и город на всероссийских и международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры.

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