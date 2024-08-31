Дмитрий Дубовенко из Химок стал призером чемпионата России по ракетлону
Спортсмен Дмитрий Дубовенко представил городской округ Химки на чемпионате России по ракетлону. Он занял второе место.
Среди участников были как новички, так и опытные спортсмены. Состязания проходили среди мужчин и женщин, а также в смешанной категории. Дмитрий Дубовенко завоевал серебряную медаль, обыграв в полуфинале двукратного победителя предыдущих турниров Тараса Лисицина из Москвы.
«Большой теннис, сквош, бадминтон, настольный теннис и другие виды ракеточных видов спорта с каждым годом все сильнее развиваются в России. Я рад, что Химки играют важную роль в популяризации этих направлений. Мы с коллегами по Совету депутатов и главой города Дмитрием Волошиным поддерживаем развитие спорта в Химках и стараемся создавать тренировочные площадки для всех направлений», — поделился заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.
Ракетлон включает четыре вида спорта: настольный теннис, бадминтон, сквош и теннис. Победитель определяется по разнице очков суммарно по итогам четырех состязаний.
Ранее воспитанники бадминтонного клуба из Химок завоевали золото, серебро и бронзу на чемпионате России по ракетлону.
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