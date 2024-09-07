Для жителей Реутова открыли 46 избирательных участков 7 сентября

Жители Реутова могут проголосовать на выборах на 46 избирательных участках. Они работают до 8 сентября включительно.

В течение трех дней на 46 участках можно проголосовать за кандидатов в депутаты городского совета.

На выборы зарегистрировались 88 кандидатов. Это представители шести политических партий и шесть самовыдвиженцев. Всего жители выберут 25 человек.

«У избирателей есть возможность проголосовать на своем избирательном участке, на дому или удаленно — через систему дистанционного электронного голосования», — прокомментировал глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

Адреса пунктов есть на сайте администрации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».