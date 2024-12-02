Мастер-класс по оказанию медпомощи провели для школьников в Воскресенске

Мероприятие организовали представители местного отделения «Движение Первых». В нем участвовали ученики от шестых до 10-х классов средней школы «Наши традиции».

Ребят познакомили с основами первой медицинской помощи. Школьники узнали, как оценивать состояние пострадавшего и что делать при отравлениях, ожогах, травмах и других происшествиях. Ученикам показали, как нужно правильно накладывать повязки и проводить сердечно-легочную реанимацию. Опытные инструкторы рассказали, как действовать в разных ситуациях, чтобы помочь пострадавшему. Также ребят научили, как вызывать скорую и что нужно сообщать диспетчеру.

Школьники задали наставникам интересующих их вопросы и получили подробные объяснения. Приобретенные на занятии практические навыки помогут учащимся правильно и быстро реагировать на чрезвычайные ситуации.

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