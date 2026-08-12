Для школьников Подмосковья стартовал набор на курс по программированию

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области объявило о начале набора на курс программирования для школьников 6–11 классов.

Курс «Яндекс Кружок» состоит из пяти параллелей разного уровня сложности, не привязанных к школьной программе.

Отбор пройдет в два этапа. Первый — с 16 по 30 августа — будет включать решение задач длинного отборочного тура. По итогам первого этапа определят проходной результат для каждой параллели и опубликуют списки участников, прошедших на следующий этап.

Второй этап отбора состоится 6 сентября. Участие в нем обязательно для всех, кто хочет обучаться очно. По итогам испытаний участников разделят на два формата обучения: с наставником (очные встречи по субботам в Москве либо онлайн) и самостоятельный (с доступом к видеолекциям).

Подробнее с программой курса можно ознакомиться на сайте [algocode.ru](https://algocode.ru/page/algo_kruzhok_2026_2027/).