Школьникам из Лобни рассказали о профессиях безопасности

На внеурочном мероприятии старшеклассники познакомились с работой полиции, противопожарной службы и спасателей. Они обсудили, что такое «безопасная среда» — место, где люди могут жить и работать, не опасаясь за свою жизнь и здоровье. Ребята узнали, что безопасность включает в себя защиту от различных угроз: от аварий и преступлений до кибератак.

Особое внимание уделили важности профессий, связанных с безопасностью. Важно помнить, что обеспечение безопасности — это не просто работа, а служение обществу, шанс стать частью команды профессионалов, готовых защитить людей. Пример этих специалистов помогает школьникам понять, что выбор профессии в этой области — это не только возможность защищать, но и шанс развиваться в важной и нужной сфере.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».