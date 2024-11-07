Бизнес-клуб для учащихся открылся в школе № 9 в Лобне

Новое объединение появилось в городской средней школе № 9. Для учеников предпринимательского класса теперь будет работать бизнес-клуб.

На открытие клуба в учебное заведение пришли почетные гости. Среди них были председатель городского совета депутатов Александр Кузнецов, президент Торгово-промышленной палаты Лобни Евгений Кошкин, а также руководители крупных компаний города.

Объединение получило название «Сообщество успешных людей». Школьники будут генерировать свои бизнес-идеи и обсуждать их с предпринимателями, чтобы получить ценные советы и замечания для доработки и повышения качества проектов.

На следующее заседание участники клуба соберутся 27 ноября.

Условия для качественного обучения созданы в образовательных учреждениях при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Особое внимание уделяют научно-исследовательской деятельности и патриотическому воспитанию.

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