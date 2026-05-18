Для семилетнего мальчика с аутизмом собирают средства на реабилитацию

В экоцентре «Добрый пластик», расположенном на базе Юношеской библиотеки в городском округе Щелково, состоялась важная встреча. На ней объявили о начале сбора средств на второй курс реабилитации для семилетнего Пети Сырцова, страдающего аутизмом.

Мальчик не говорит, с трудом понимает окружающих и испытывает сложности в общении. Несмотря на диагноз, который был поставлен в 2,5 года, Петя добился заметных успехов: выучил несколько букв, начал повторять слова, посещает спецшколу, занимается плаванием и работает с нейропсихологом.

Первый курс реабилитации уже оплачен благодаря предыдущему сбору, и с 2 по 18 июня Петя отправится на занятия в центр «Прогноз» в Санкт-Петербурге. Однако финансовые возможности семьи ограничены, и сейчас вновь требуется поддержка.

На встрече присутствовали представители благотворительного фонда «Чисто и просто», сотрудники экоцентра, волонтеры, папа Пети — Сергей Сырцов, а также студенты факультета журналистики РАНХиГС. Будущие журналисты присоединились к акции в рамках всероссийской программы «Обучение служением», чтобы рассказать о сборе и помочь в распространении информации.

Студенты-журналисты возьмут на себя информационную поддержку — будут публиковать посты в соцсетях, рассказывать о работе центра и ходе сбора.

«Считаю, что такая социальная миссия очень важна. Это не только ценный опыт для студентов, но и реальная помощь тем, кто в ней нуждается», — отметил наставник и преподаватель РАНХиГС Юрий Мальон-Шишков.

Сбор средств уже начался. Помочь можно, сделав пожертвование на счет фонда «Чисто и просто» или сдав макулатуру и пластиковые крышечки в экоцентр.

Контакт благотворительного фонда «Чисто и просто»: +7 (969) 123-9-123 (Ольга Струнова).