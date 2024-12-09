Мастер-класс и спектакли для семей участников СВО прошли в Лобне

В Лобне прошла серия культурных мероприятий для семей участников специальной военной операции. Мастерклассы и театральные спектакли помогли им почувствовать поддержку и внимание.

В центре досуга «Восточный» прошел мастер-класс по новогодней флористике, в котором приняли участие семьи военнослужащих. Участники создали своими руками уникальные композиции из еловых веток, шишек и новогодних шариков. После работы мастер-класса для всех организовали фотосессию и чаепитие, где можно было обменяться впечатлениями.

Кроме того, в театре «Куклы и Люди» зрителям предложили комедию о жизни актеров за кулисами и детский кукольный спектакль по мотивам известной сказки. Обе постановки подарили зрителям незабываемые эмоции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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