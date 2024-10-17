Мастер-классы по профориентации провели для школьников с ОВЗ в техникуме в Павловском Посаде

Единый день открытых дверей «Время возможностей» прошел в техникуме Павловского Посада. В нем приняли участие более 60 школьников Подмосковья с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Ребята познакомились с преподавательским составом учебного заведения и побывали в различных мастерских. Они также поучаствовали в мастер-классах по профориентации.

В учебно-производственной мастерской «Электромонтаж» школьникам показали, как выполнять зачистку и оконцевание проводников. В слесарной мастерской ребята осмотрели фрезерные и токарные станки. Свои творческие способности учащиеся смогли применить в мастер-классах «Цветочная фантазия» и «Создание флорариума». А самый большой интерес молодых людей вызвали швейная мастерская и занятие по искусству из атласных лент.

Такие мероприятия проводятся, чтобы помочь учащимся с инвалидностью и ОВЗ выбрать профессию, которой они хотят обучаться в будущем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».