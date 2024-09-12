Творческие встречи для молодежи с ОВЗ провели в библиотеке Балашихи

В Центральной городской библиотеке имени Тютчева в Балашихе реализуют проект для молодежи с ОВЗ «Читаем вместе, читаем вслух». Для ребят проводят творческие встречи и образовательные мероприятия.

На этот раз для молодежи подготовили артикуляционную и речевую гимнастику. Участники занятия повторяли пословицы и скороговорки, а также читали вслух произведения местных краеведов. Например, ребята познакомились со стихотворением «Пехорский водопад», которое написал поэт Владимир Хлынов.

Творческую встречу приурочили ко Дню города. Она завершилась танцевальной разминкой и чаепитием.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте библиотечной системы и по телефону: +7 (495) 522-11-44.

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