Тренинг на сплочение провели для лицеистов в Лобне

В Лицее городского округа Лобня в рамках недели психологии прошли тренинговые занятия. Учащиеся поделились впечатлениями об учебном заведении и обсудили свои планы на будущее.

Тренинг «Я — ты действуем вместе» собрал лицеистов для обмена мыслями и личными переживаниями. Ребята не только нашли много общего друг с другом, но и научились строить более открытые и доверительные отношения с одноклассниками.

Организаторы тренинга подчеркнули, что занятия с элементами практических упражнений всегда вызывают большой интерес у школьников. Эти занятия отличаются от стандартных лекций тем, что позволяют глубже понять себя и других, а также дают возможность развить навыки взаимодействия.

Психологическая поддержка — важная часть образовательного процесса в Лобне. В городе регулярно проводятся занятия, которые помогают учащимся поддерживать эмоциональное здоровье и наладить межличностные связи.

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