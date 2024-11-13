Длительность интервала прибытия автобусов проверили в Лосино-Петровском

В состав комиссии вошли исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин и муниципальный депутат Елена Нестерова.

Проверка прошла в рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги». Инспекторы изучили маршрут автобуса № 371. Никаких отклонений от расписания они не выявили. Также проверили и другие маршруты автобусов.

«В условиях стремительного развития нашего общества, эффективная работа общественного транспорта становится не только вопросом удобства, но и важной составляющей социальной справедливости. Мы должны помнить, что каждый автобус, который вовремя доставляет людей на работу и домой, — это не просто средство передвижения, а наша забота о гражданах», — отметил куратор партийного проекта «Безопасные дороги» Александр Манаенков.

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