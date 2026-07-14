Длину лыжной трассы на Некрасовских карьерах увеличат в Электрогорске

14 июля прошел масштабный объезд территорий под руководством временно исполняющего полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергея Балашова. В ходе проверки осмотрели лыжную трассу, парк, стадион и проблемные участки города.

Вместе с активистами Александром Шелаевым и Владимиром Королевым Сергей Балашов проверил состояние трассы и выявил участки подтопления — для их устранения выделят технику. Трассу планируют удлинить до пяти километров, чтобы любители «Электрогорской лыжни» могли развивать новые рекорды.

В городском парке активно косят траву, поручено покрасить павильоны. На стадионе обустроили раздевалку для конькобежцев, но покрытие требует замены — с подрядчиками уже ведут работу, чтобы завершить ремонт к новому сезону.

Также проверили территорию у дома № 52 на улице Калинина, где находятся полуразрушенные сараи — владельца уведомят о необходимости устранения нарушений.

По благоустройству города активный окос травы и уборка мусора продолжаются. Есть участки, требующие усиления: напротив дома № 1А на улице Горького необходим окос под линии электропередач, а у садового некоммерческого товарищества «Нива» на новой дороге «Мосавтодору» и учреждению «Дорожное хозяйство» поручили очистить обочины и убрать ветки.

Город продолжает работать над улучшением условий жизни и благоустройством территорий.​​