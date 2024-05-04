ДК «Звезда» в Наро-Фоминске отметил 40-летний юбилей | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 15:56 ДК «Звезда» в Наро-Фоминске отметил 40-летний юбилей Телеканал «360»

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Дворец культуры «Звезда» в Наро-Фоминске большим концертом отпраздновал 40-летие. Поздравить коллектив со знаменательной датой пришли почетные гости, горожане и звезды российской эстрады.

Ровно 40 лет назад на сцене дома культуры состоялся первый концерт, на открытии которого присутствовали звезды советской эстрады. По случаю юбилей в фойе дома культуры гостей встречали с музыкой и угощениями.

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В зрительном зале собрались почетные гости: заслуженные работники культуры и горожане. Со сцены прозвучало много слов благодарности. Директор Центрального дворца культуры «Звезда» Игорь Павицкий поздравил местные коллективы с этим важным праздником. К поздравлениям присоединилась председатель комиссии по культуре и историческому наследию общественной палаты Наро-Фоминского городского округа Ольга Тихонова.

В конце вечера певица Леся Ярославская вместе с залом исполнила один из хитов группы «Тутси».

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