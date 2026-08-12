ДК «Родина» в Химках капитально отремонтируют в 2027 году

Капитальный ремонт дворца культуры «Родина» в Химках выполнили наполовину. Сейчас специалисты завершают фасадные работы.

Для внешней отделки здания используют керамическую плитку и современные облицовочные материалы. При этом исторический облик дворца культуры планируют сохранить.

Строители уже укрепили несущие стены, заменили окна и закрыли тепловой контур. В помещениях монтируют отопление и инженерные коммуникации. На кровле утепляют потолок, а на чердаке проводят сварочные работы.

Также обновят входную группу и прилегающую территорию, отреставрируют мраморные лестницы и хрустальные люстры. Завершить капитальный ремонт планируют в четвертом квартале 2027 года.