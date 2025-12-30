ДК «Радуга» в Краснозаводске капитально отремонтируют к марту 2026 года

Дом культуры «Радуга» продолжают ремонтировать в Краснозаводске. Работы в учреждении, расположенном в Сергиево-Посадском округе, завершили на 85%.

Ремонт дома культуры, возведенного в 1967 году, проводят по региональной программе «Строительство социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.

«Подрядчик завершил реставрацию мозаики на фасаде здания, смонтировал индивидуальный тепловой пункт, завершил кровельные работы. В здании ведутся отделочные работы, монтаж дверных блоков и сантехнического оборудования, устройство инженерных сетей, электромонтажные работы. В зрительном зале ведется облицовка стен акустическими панелями», — пояснили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Позже в доме культуры установят новые мебель и оборудование, а территорию возле здания благоустроят.

Обновленное учреждение планируют открыть в марте 2026 года.