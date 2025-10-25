ДК «Исток» и детскую школу искусств «Синтез» обновят в Серпухове в 2026 году

Специалисты реконструируют Дворец культуры «Исток» и Детскую школу искусств «Синтез» в Серпухове. Все работы проходят строго по графику. После обновления учреждения станут современными и комфортными площадками для творческого развития, спортивных мероприятий и культурного досуга жителей.

Для ремонта ДК «Исток» задействовали 30 специалистов. Сейчас они выполняют фасадные работы: наносят штукатурку на металлическую сетку, а затем приступят к шпаклевке и покраске. Параллельно подрядчики формируют тепловой контур здания. Они устанавливают двери и окна. Это позволит продолжить внутренние отделочные работы в зимний период.

В зрительном зале уже завершили заливку пола. Сейчас специалисты штукатурят сцену. В эксплуатацию дворец культуры сдадут в первом квартале 2026 года.

Еще на одном объекте параллельно проходят ремонтные работы: в Детской школе искусств «Синтез», которая находится на Московском шоссе, демонтируют старую крышу. Специалисты заменят в здании электросети, модернизируют системы отопления и установят современное оборудование.

Учеников школы временно переместили в филиал на Глазовской улице. Там ремонт завершили еще в прошлом году. Обновленная Детская школа искусств «Синтез» вновь примет своих воспитанников осенью 2026 года.