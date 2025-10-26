ДК имени Карла Маркса в Подольске отремонтируют в 2026 году
В честь 65-летнего юбилея Дому культуры имени Карла Маркса в Подольске сделают подарок. В 2026 году здесь планируют провести капитальный ремонт — отремонтировать крышу и потолок зрительного зала.
Учреждение стало настоящим сердцем творчества подольского микрорайона Зеленовского — местом, где раскрываются таланты и рождаются новые идеи. В прошлом году в доме культуры установили систему водостоков, а в 2023-м обновили сценическое оборудование и занавес. Теперь здание ждет капитальный ремонт.
Сотрудники Подольского научно-исследовательского теплоэнергетического института принимали участие в строительстве культурного объекта, а руководители создавали атмосферу вдохновения.
Со временем ДК стал домом для самых разных коллективов: студия эстрадного вокала «Премьера», театральный коллектив «Постскриптум», хореографическая студия «Подольчане».