ДК имени Карла Маркса в Подольске отремонтируют в 2026 году

В честь 65-летнего юбилея Дому культуры имени Карла Маркса в Подольске сделают подарок. В 2026 году здесь планируют провести капитальный ремонт — отремонтировать крышу и потолок зрительного зала.

Учреждение стало настоящим сердцем творчества подольского микрорайона Зеленовского — местом, где раскрываются таланты и рождаются новые идеи. В прошлом году в доме культуры установили систему водостоков, а в 2023-м обновили сценическое оборудование и занавес. Теперь здание ждет капитальный ремонт.