ДК «Дом космонавтов» в Звездном Городке капитально отремонтируют в 2026 году

В Звездном Городке начали капитальный ремонт Дома культуры «Дом космонавтов». Подрядчик уже приступил к демонтажу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

Ремонт проводят по областной программе по обновлению социальных объектов и нацпроекта «Семья». В здании заменят крышу, фасад, окна и двери, полностью обновят инженерные сети, сантехнику и проведут внутреннюю отделку. Также благоустроят территорию рядом с ДК, закупят новую мебель и оборудование для занятий.

Дом культуры возвели в 1967 году — он всегда был важным местом для жителей ЗАТО — здесь проводят досуг, занимаются творчеством и приводят детей на кружки. Кроме того, это символ памяти о первом космонавте Юрии Гагарине. Все работы планируют завершить к концу 2026 года.