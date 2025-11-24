Дизельные двигатели Коломенского завода одели в брендированные чехлы

На предприятии рассказали, что теперь дизели отправляются к заказчикам в специальных защитных чехлах с символикой предприятия. До недавнего времени чехлы были стандартными — из простого брезентового материала зеленого цвета.

Это был ничем не примечательный, но проверенный, рабочий вариант. Однако при отправке готовой продукции на предприятии хотели выделить свою продукцию и сделать так, чтобы она выгодно отличалась не только функциональными качествами и надежностью, но и нарядным, ярким внешним видом. В результате возникла идея создания брендированных чехлов для дизелей.

От задумки до реализации прошло совсем немного времени, и теперь в одном из пролетов машиносборочного цеха в ожидании отправки заказчикам располагаются готовые дизельные двигатели в ярко-синих чехлах с логотипами Коломенского завода и «Трансмашхолдинга». Всего в эксплуатации и распоряжении цеха находится 40 чехлов для дизельных двигателей — на четыре вида наименований дизелей.

Чтобы облачить дизель в такой чехол, необходима помощь мостового крана, а также непосредственно работников цеха. Крановщик и два стропальщика легко справляются с этой задачей: сначала на дизель надевается привычный брезентовый чехол, а на него — яркий, брендированный. Теперь коломенские двигатели по-прежнему надежно защищены от внешних загрязнений и осадков во время хранения транспортировки заказчику, но при этом стали отлично узнаваемыми.