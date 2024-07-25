Дизель-генератор для самого мощного в России тепловоза изготовили в Коломне

Коломенский завод изготовил для Брянского машиностроительного завода уже сотый дизель-генератор. Оборудование предназначено для самого мощного в России тепловоза.
В пресс-службе Коломенского завода уточнили, что в серийное производство двигатель приняли во втором полугодии 2023 года. Отмечается, что тепловоз 3ТЭ28 водит тяжеловесные составы весом до 18,3 тысячи тонн.
«18-9ДГМ — это глубокая модернизация серийных дизель-генераторов 18-9Дг, которые Коломенский завод изготавливает для тепловозов 2ТЭ25КМ», — говорится в сообщении пресс-службы.