Дизель-генератор для самого мощного в России тепловоза изготовили в Коломне

Фото: Коломенский завод
Фото: Фото: Коломенский завод

Коломенский завод изготовил для Брянского машиностроительного завода уже сотый дизель-генератор. Оборудование предназначено для самого мощного в России тепловоза.

В пресс-службе Коломенского завода уточнили, что в серийное производство двигатель приняли во втором полугодии 2023 года. Отмечается, что тепловоз 3ТЭ28 водит тяжеловесные составы весом до 18,3 тысячи тонн.

«18-9ДГМ — это глубокая модернизация серийных дизель-генераторов 18-9Дг, которые Коломенский завод изготавливает для тепловозов 2ТЭ25КМ», — говорится в сообщении пресс-службы.

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