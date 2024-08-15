Дизайнеры из Подольска представят коллекции на областном форуме
Два дизайнерских бренда из Подольска примут участие в Московском областном форуме «100% креатив». Они представят публике новые коллекции.
Участниками подмосковного форума станут дизайнер Наталья Советская и бренд NS с коллекцией «Узоры» и бренд одежды Chasto. Первая коллекция создана из натуральных тканей и украшена вышивками, в том числе с символикой Подольска. Второй бренд выпускает сезонные капсулы из премиальных тканей с премиальным изготовлением.
Форум «100% креатив» пройдет на Живописной набережной в Красногорске 23 августа. Для гостей проведут мастер-классы, деловую и концертную программу, а также выставку-ярмарку. Модные показы пройдут в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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