Дизайнеры из Подольска представят одежду в русском стиле на фестивале моды

Фестиваль «Славянское подворье» состоится в Подольске 30 августа. На нем местные дизайнеры представят четыре коллекции одежды в русском стиле. Социальный проект «Показ Душа России» пройдет на площадке, которую подготовят сотрудники Дворца культуры «Октябрь».

Четыре подольских дизайнера Ирина Крапивко, Марина Писарева, Елена Яковлева и Ирина Просянкина презентуют на подиуме свои коллекции одежды в русском стиле.

Дизайнеры выступят вместе с театром моды «Эксклюзив», центром традиционной русской культуры «Истоки» и другими творческими коллективами Дворца культуры.

«Хочу вместе с коллегами и командой проекта „Показ Душа России“ напитаться энергией фестиваля, углубиться в русский стиль и почерпнуть идеи для нашего проекта», — сказала Ирина Просянкина.

Также порядка 30 вокальных и хореографических коллективов выступят на фестивале «Славянское подворье». В их числе знаменитые «Истоки», «Синяя птица», «Казачок» ДК «Октябрь», «Ленок» ДК ЗиО и «Климовчанка» ДК имени 1 Мая.