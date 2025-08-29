Дизайнеры из Коломны поучаствовали в международном фестивале креативных индустрий

В Екатеринбурге состоялся Международный фестиваль креативных индустрий. Коломенские дизайнеры представили там коллекцию одежды «Щербаков 1908: нити времени», которую высоко оценили члены жюри и зрители.

Престижный фестиваль объединил свыше 60 брендов одежды из 11 регионов страны. Модный потенциал Московской области представили три производителя, в их числе — мастерская Delini design Елены Дмитриевой, создателя и директора Музейной фабрики Коломенской пастилы, автора проекта возрождения исторического бренда «Коломенская пастила», автора концепций возрождения исторического центра Коломны и усадьбы Сенницы.

Коллекция капсульной одежды 2025 года музейной лаборатории «Городские ткани» под названием «Щербаков 1908: нити времени» заняла центральное место на стенде и вызвала большой интерес у представителей отрасли, журналистов и гостей фестиваля креативных индустрий. Мастера в своих работах использовали хлопчатобумажную ткань с принтами, точно воссозданными по историческим образцам Озерского краеведческого музея.

Отметим, музейная лаборатория «Городские ткани» в первый раз представила русское текстильное наследие легендарной озерской фабрики «Товарищество Мануфактур Федора Щербакова Сыновей» на фестивале «Ткань Озер», который прошел в день празднования 100-летия города.

По словам Елены Дмитриевой, созданный локальный бренд одежды поможет возродить утраченные технологии производства местной продукции.