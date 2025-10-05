Дизайнеры из Коломны поучаствовали в дефиле RE PASSAGE в Санкт-Петербурге

Капсульную коллекцию 2025 года «ЩЕРБАКОВ 1908: НИТИ ВРЕМЕНИ» доставили в Северную столицу для участия в дефиле RE PASSAGE. Наряды из Коломны произвели на экспертов моды большое впечатление.

На берегах Невы собрались известные российские художники и дизайнеры, чтобы продемонстрировать свои особенные коллекции одежды. Все модели созданы на основе костюмов разных исторических периодов. Главной темой дефиле стало сохранение культурного наследия нашей страны.

Коломенская капсульная коллекция 2025 года «ЩЕРБАКОВ 1908: НИТИ ВРЕМЕНИ» создана из хлопчатобумажного полотна с печатными узорами. Мастерицы точно воссоздали материал по образцам продукции фабрики «Товарищество Мануфактур Ф. Щербакова Сыновей, 1908 г.». Эти экспонаты бережно хранят в озерском краеведческом музее городского округа Коломна.

«Наши наряды рассказывают о том, как „нашли“ друг друга щербаковский бамбус — это разновидность хлопковой ткани и английский крой, чтобы стать прекрасными предметами одежды. В созданных моделях неповторимый колорит музейных образцов подмосковной мануфактуры начала ХХ века, который чудесным образом сочетается с культурными традициями Лондона эпохи расцвета дендизма», — поделились коломенские дизайнеры.