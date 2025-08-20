Дизайнеры и урбанисты приняли участие в круглом столе в Сергиевом Посаде

Дизайнеры, урбанисты и архитекторы собрались на круглом столе, чтобы обсудить, какие смысловые точки формируют локальную идентичность Сергиева Посада. Встреча прошла в гибридном формате — на месте и онлайн — при участии брендинговых агентств «Plenum» и «Асмысл».
Круглый стол был организован администрацией Сергиево‑Посадского округа совместно с Фондом развития Сергиева Посада.
Участники сосредоточились на сборе так называемого символического капитала: выявлении понятий и образов, с которыми может ассоциироваться город — в первую очередь уникальности ландшафта и архитектуры, историко‑культурного контекста и общественных практик.
«По кирпичикам собираем элементы уникальности, идентичности для того. Чтобы прийти к объединяющей идеи города. Про что мы? Мы –духовный центр, который дает нам защиту. Как эта идея может ожить в городе через разные инструменты: маршруты, графику. Проекты», — отмечает представитель брендингового агентства «Асмысл» Наталья Маковская.
Организаторы подчеркнули, что наработки круглого стола станут основой для дальнейших инициатив — от бренд‑коммуникаций до городских маршрутов и визуальных решений — и будут использоваться в последующих мероприятиях и проектах по развитию городской идентичности.
Финал турнира «Кубок Игоря Акинфеева» пройдет в Химках 20 августа
Обновленную картинную галерею имени Горшина открыли в Химках
Чемпионат по водно-моторному спорту прошел в Химках
Замглавы Балашихи Михаил Объедков встретился с жителями микрорайона Ольгино
Россия допустила участие Британии и Франции в гарантиях безопасности Украины
Обновление тепловых сетей завершат в Балашихе осенью
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте