Дизайнеры и урбанисты приняли участие в круглом столе в Сергиевом Посаде

Дизайнеры, урбанисты и архитекторы собрались на круглом столе, чтобы обсудить, какие смысловые точки формируют локальную идентичность Сергиева Посада. Встреча прошла в гибридном формате — на месте и онлайн — при участии брендинговых агентств «Plenum» и «Асмысл».

Участники сосредоточились на сборе так называемого символического капитала: выявлении понятий и образов, с которыми может ассоциироваться город — в первую очередь уникальности ландшафта и архитектуры, историко‑культурного контекста и общественных практик.

«По кирпичикам собираем элементы уникальности, идентичности для того. Чтобы прийти к объединяющей идеи города. Про что мы? Мы –духовный центр, который дает нам защиту. Как эта идея может ожить в городе через разные инструменты: маршруты, графику. Проекты», — отмечает представитель брендингового агентства «Асмысл» Наталья Маковская.

Организаторы подчеркнули, что наработки круглого стола станут основой для дальнейших инициатив — от бренд‑коммуникаций до городских маршрутов и визуальных решений — и будут использоваться в последующих мероприятиях и проектах по развитию городской идентичности.