Дизайнер в Звенигороде представила коллекцию валяных из шерсти изделий

Презентация коллекции изделий из валяной шерсти от дизайнера Галины Дудовцевой состоялась в Звенигороде. Она прошла 6 декабря в книжно-клубном магазине «ЧБ».

Гости увидели ручные пальто, костюмы, платья, шарфы и береты. Во время показа коллекции «Очарование войлока» можно было узнать историю творчества Галины, а также о практичности и свойствах войлока.

Галина Дудовцева подчеркивает, что все ее изделия экологичны, удобны и стильны, и каждое творение выпущено в единственном экземпляре. Она — лауреат премии Dfr Fashion Awards в номинации «Лучшая валяная верхняя одежда», участница всероссийской выставки «Ладья» и фестиваля «Фельтроза» в Италии.

Галина более 10 лет создает уникальные вещи методом мокрого валяния из шерсти: одежду, обувь, головные уборы, аксессуары и ковры. Недавно она переехала в Звенигород и радует местных жителей своими работами.