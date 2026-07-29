Дизайнер представит Балашиху на «Вышитой карте Подмосковья»

В центре народного творчества города Балашиха состоялась встреча с дизайнером Аленой Алешиной. Она представила свою почти готовую вышивку, которую создаст для проекта «Вышитая карта Подмосковья». В нем участвуют представители 56 муниципалитетов региона.

Цель проекта — показать культурное многообразие области через традиционное ремесло. Каждому городу предстоит создать уникальные вышитые фрагменты любимых и знаковых мест, которые затем соединят в единую карту региона.

На своем фрагменте Алена планирует изобразить главные символы Балашихи: хлопкопрядильную фабрику, усадьбу Горенки, музей ПВО и памятник Андрею Белому. Большая часть вышивки уже готова.

Алена рассказала, что главная сложность была в подготовке схемы для вышивки: «Мне дали исходники и фрагмент территории, в который надо вписать значимые объекты. Дальше моя задача — разработать схему, подобрать нитки и вышить готовый сюжет. Вышивать, наверное, сможет каждый, а вот перевести картинку в схему — это отдельный труд».

В работе Алена использует технику счетного креста, а контуры выделяет бэкстичем — классический прием для четкости рисунка. Мастерица занимается вышивкой с начала 2000-х: начинала с готовых схем, потом стала добавлять собственные детали, а теперь создает авторские проекты. Участие в «Вышитой карте Подмосковья» она считает особенно ценным: «Это родной город, я здесь родилась и выросла. Хочется, чтобы в этой карте была частичка моей любви к Балашихе».

По условиям проекта, готовые вышитые карты муниципалитетов должны быть сданы в Министерство культуры и туризма Московской области до 10 августа. А уже в октябре «Вышитую карту Подмосковья» представят на научно-практической конференции, посвященной нематериальному культурному наследию и Году народов России.