Дизайнер Наталья Советская из Подольска представила коллекцию одежды в Казани

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

На ежегодном празднике красоты и моды Volga Fashion Show в Казани дизайнер Наталья Советская удивила зрителей своей коллекцией «Узоры», вдохновленной русскими традициями и культурой. В этом году она использовала символику герба Подольска, что стало ярким акцентом ее показа.

Советская вышла на подиум в элегантном пиджаке с изображением двух перекрещенных золотых кирок — элемента герба Подольска. Эти кирки напоминают о каменотесах, которые добывали белый камень на территории округа, и были частью первого герба, утвержденного Екатериной II в 1781 году.

Коллекция «Узоры» представляет собой ретроспективу образов русской женщины от середины XIX века до современности. В ней традиционный русский орнамент обретает новую жизнь в контексте городской среды. Основные цвета коллекции — активный красный, черный, золотой и белый. Вышивки, отражающие узоры родного края, добавляют уникальности каждому изделию.

Основными материалами стали трикотаж, натуральная кожа и русский атлас. Создавая свою коллекцию, Наталья Советская ставила перед собой задачу показать, как базовая ткань может передать дух времени и познакомить зрителей с богатством русской культуры.

Volga Fashion Show собрало около тридцати российских дизайнеров в экстрим-парке «Урам», предоставив площадку для смелых и креативных идей в мире моды.

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