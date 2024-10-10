Дизайнер из Подольска представил коллекцию одежды на выставке в Минске

Международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой промышленности BTI-2024 прошла в столице Белоруссии. Подольский мастер Наталья Советская продемонстрировала на мероприятии коллекцию одежды в русском стиле и костюмы для общественников.

Коллекция разработана специально для движения «Территориальное общественное самоуправление» Подольска. Активисты объединения «Моя улица Климовская» занимаются реализацией различных инициатив по месту жительства. Наталья Советская показала на выставке женские и мужские костюмы для тосовского движения и проекта «Тосик».

В ростовом костюме Тосика, который любит делать добрые дела, на выставке была дочь дизайнера Лиза, помогающая Наталье в ее работе.

Дизайнер отметила, что ТОС нужен для взаимодействия между органами местного самоуправления и жителями. «Важно как можно раньше знакомить детей с возможными вариантами полезной активности в обществе», — считает Наталья Советская.

На выставке-ярмарке подольский специалист также представила одежду в русском стиле с символикой Подольска. Стильные кожаные косынки и меховые шапки-ушанки очень понравились посетителям.

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