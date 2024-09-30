Дизайнер из Подольска представит коллекцию одежды в русском стиле в Белоруссии

Дизайнер из Подольска Наталья Советская примет участие в 48-й Международной выставке-ярмарке по оптовой продаже товаров легкой промышленности BTI-2024. Она представит коллекцию одежды в русском стиле со 2 по 4 октября в Минске в Белоруссии.

Наталья Советская разработала дизайн одежды с элементами символики Подольска.

«В новой коллекции в русском стиле использовала в вышивках образ уникальной Знаменской церкви с короной и герб с кирками Подольска. Это знакомые с детства каждому подольчанину и ставшие родными символы места. Моя одежда удобная, стильная и нарядная. В ней можно отправиться на любое мероприятие в течение дня и вечером», — сказала Наталья Советская.

В коллекции — костюмы, кожаные косынки, шапки-ушанки и меховые головные уборы в боярском стиле.

Перед тем, как отправиться в Беларусь, она представила новую коллекцию первому заместителю председателя городского совета, руководителю фракции «Единая Россия» в окружном Совете депутатов Любови Ушаневой. Встреча прошла в новом помещении Центра моды и дизайна. Его Наталье выделили власти Подольска в рамках имущественной меры поддержки некоммерческих организаций. Сейчас там располагается творческая мастерская, а впоследствии — курсы по профессии «Дизайнер одежды». Всем слушателям будут выдавать диплом государственного образца.

Дизайнер Наталья Советская также планирует открыть здесь комнату для психологической помощи участникам СВО и их семьям. Она уже подобрала опытного специалиста. Проект проходит согласование в инстанциях.

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