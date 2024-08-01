Дизайнер из Подольска представит коллекцию на Wolga Fashion Show в Казани

Подольский дизайнер Наталья Советская представит новую коллекцию «Узоры» на Wolga Fashion Show в Татарстане. Всероссийское событие посвятят развитию моды в нашей стране.

Коллекция одежды, которую представит дизайнер из Подольска, создана из натуральных тканей и украшена орнаментом вышивок. На ряде изделий есть символы Подольска.

Сам показ будет сопровождаться видео с главными историческими и важными местами округа. Зрители увидят Знаменский храм, усадьбы Ивановское, Дубровицы, Остафьево и «Подолье».

«Это стало очень приятным и неожиданным событием, означающим, что я вышла на новый уровень. Невероятно здорово иметь возможность поделиться своим творчеством с миром и представить свою работу на таком престижном мероприятии», — поделилась дизайнер одежды из Подольска Наталья Советская.

Показ состоится 10 августа в экстрим-парке «Урам». На нем свои работы представят дизайнеры из Хакасии, Новосибирска, Москвы, Подмосковья, Петербурга, Сочи и Краснодара, а также из других регионов России.

Volga Fashion Week посвятили новой концепции развития российской моды усилиями известных и молодых российских дизайнеров.

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