Дизайнер из Павловского Посада выиграла конкурс «Туристический сувенир»

Мастерство и знание традиций, воплощенные в сувенирах, принесли Вере Баланиной, дизайнеру из Павловского Посада, и Музею истории русского платка и шали победу на творческом конкурсе. Их работы были высоко оценены жюри на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир», где они заняли лидирующие позиции.

По словам организаторов, в основе уникальных творений Веры Баланиной лежит вдохновение от легендарных павловопосадских платков, известных своим неповторимым стилем и богатой историей. Именно это слияние традиций и дизайнерского видения покорило экспертов конкурса.

«„ШАЛЬной“ ридикюль и очешник, созданные из аутентичных лоскутов платков, стали абсолютными победителями в своих номинациях. Эти изделия не просто продемонстрировали высочайшее качество и оригинальность, но и показали, как вековые ремесла могут быть актуальными и востребованными в современном мире», — сообщили в пресс-службе администрации.

Эти сувениры — больше, чем просто аксессуары. Они представляют собой подлинные символы русской культуры. Впереди у Веры Баланиной новый этап. Теперь ей предстоит представлять Московскую область на общенациональном финале конкурса, который состоится в Санкт-Петербурге.