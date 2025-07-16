Дизайнер из Лобни стал победителем всероссийского конкурса

Молодой дизайнер из Лобни Максим Лобанов стал победителем всероссийского конкурса «Русский стиль». Финал соревнования прошел 9 июля в рамках форума «Многодетная Россия-2025».

Конкурс длился с февраля по май и собрал более 100 заявок от участников из 30 регионов России. Основная его цель — придать актуальную форму народному творчеству и традициям. Дизайнеры представляли свои украшения и наряды в национальном стиле.

Максим Лобанов одержал победу, представив коллекцию в фирменном лоскутном стиле. Ранее он уже побеждал на всероссийском фестивале «Шили-были и носили» в Рязани.

Напомним, что дизайнер занимается созданием одежды более трех лет. В его портфолио — костюмы для мальчиков, пиджаки, свадебные платья, изделия из переработанных материалов, а также расписанные вручную сумки, рюкзаки, броши и куклы.