Юный дизайнер из Лобни представил коллекцию на «Городе мастеров»

В Подмосковье прошел фестиваль народного творчества «Город мастеров». Он собрал талантливых умельцев и дизайнеров из разных уголков области.

На празднике традиционных ремесел устроили модный показ, где одиннадцать дизайнеров представили свои коллекции. Среди них был шестнадцатилетний Максим Лобанов из Лобни. Его авторская коллекция под названием «Коты» покорила зрителей. В нее вошли мужские брюки, рубашки, комбинезоны, шляпы, а также женские платья, юбки и блузы. Максим мастерски сочетает современные тренды с элементами русского народного творчества, а лоскутное шитье делает его работы неповторимыми.

«Спасибо всем за теплый прием и за такую удивительную атмосферу! Очень рад, что смог стать частью этого праздника», — поделился впечатлениями Максим.

Ранее дизайнер уже успел заявить о себе, заняв первое место на Всероссийском фестивале «Шили-были и носили» в Рязани. Теперь его талант заметили и на подмосковной сцене.

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