Дизайнер из Красногорска Ирина Островская победила в конкурсе «Мама-предприниматель»

В усадьбе Знаменское-Губайлово в подмосковном Красногорске подвели итоги областного образовательного проекта «Мама-предприниматель». Ландшафтный дизайнер Ирина Островская одержала победу. Она представила готовые решения для озеленения.

В финал проекта вышли 10 мам-предпринимателей.

«Программа „Мама-предприниматель“ проводится в Подмосковье уже третий год и каждый раз получает самый высокий отклик. В этом году на участие в программе в регионе было подано более 150 заявок, из которых 70 отобраны для участия в проекте. В финал программы вышли 10 девушек из Подмосковья. Победитель проекта получит грант размером 100 тысяч рублей и возможность представить свой проект на федеральном этапе программы», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Организаторы отдельно отметили еще четыре проекта. Тамты Останко, Екатерины Базиной и Татьяны Пантелеевой получили сертификат на 10 тысяч рублей на продвижение от VK — партнера проекта «Мама-предприниматель». Марии Филимоновой вручили годовое членство в Союзе «Содействие женскому предпринимательству».

На протяжении проекта мамы-предприниматели изучали бизнес-планирование, управление, маркетинг, продвижение в социальных сетях, самопрезентацию и публичные выступления.

Курирует направление заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. Проект реализуется региональным центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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