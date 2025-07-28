Дизайнер из Дубны выпустит коллекцию на тему христианства

Кирилл Пилаев определился с выбором будущей профессии еще в подростковом возрасте. Дизайнер признается, что делает вещи исключительно о России и о христианстве, потому оно является неотъемлемой частью русской культуры и его жизни.

«Я полюбил Россию именно благодаря Богу. Для меня это очень важный аспект, потому что через Священное Писание я понял, почему люблю Родину», — объяснил Пилаев.

Самая известная коллекция дубненца — «Красная империя», посвященная ХХ веку. В ней дизайнер старался представить современному поколению все лучшее, что подарила России эпоха СССР, показать постоянную трансформацию страны, передать дух человека, который мог застать три государства: Российскую империю, Советский Союз и Россию.

Теперь дизайнер хочет передать глубину христианства и связанной с ним культуры через одежду. «Кто-то это делает через песни, кто-то через стихи и рассказы, а мое дело — это одежда. Именно это я хочу показать ближайшей осенью», — рассказал Кирилл Пилаев.