Дизайнер Артемий Лебедев оценил продукцию обойной фабрики из Балашихи

Балашихинская обойная фабрика «Палитра» приняла в участие в выставке MosBuild 2026, которая прошла в центре «Крокус Экспо» в Красногорске. Одним из известных гостей выставки стал дизайнер и блогер Артемий Лебедев.

MosBuild 2026 — это самая большая в России и Восточной Европе выставка, где показывают стройматериалы, отделку, освещение и товары для дома. На выставке фабрика «Палитра» вместе с компанией «Аспект Ру» проводит Неделю обойной моды.

Кроме того, для дизайнеров, строителей, продавцов и дилеров были организованы лекции и мастер-классы. Участники узнали о главных трендах в мире обоев, увидели новые коллекции 2026 года. Специалисты фабрики лично проконсультировали гостей, рассказали о своей продукции и о том, как выгодно стать их бизнес-партнером.

Фабрика «Палитра» — один из лидеров среди российских производителей обоев. У предприятия 297 крупных партнеров в России и дилеры в 23 странах мира, так что обои можно отправить в любую точку планеты. Компания трижды побеждала в конкурсе MosBuild Awards в номинациях «Лучший дизайн стенда» и «Лучшие обои».