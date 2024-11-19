Дизайн ресторана в Павловском Посаде попал в шорт-лист национальной премии

Ресторан «Ботаника by Вшивкина» в Павловском Посаде стал одним из претендентов на получение престижной награды в категории HORECA. Интерьер заведения был отмечен за уникальный подход к дизайну, который сочетает в себе традиции и современность.

Дизайнер Екатерина Владимирова, работавшая над созданием интерьера, поделилась, что вдохновлялась художественными традициями прославленных посадских шалей и использовала знаменитые орнаменты, но в переработанном, современном виде. Особое внимание в интерьере уделено деталям. Дизайн барной стойки отсылает к образу шелковой бахромы, традиционно обрамляющей платки. На заказ был изготовлен необычный потолочный светильник, выполненный также из бахромы.

Вход в шорт-лист национальной премии подчеркивает высокий уровень дизайна и стремление к сохранению культурного наследия региона.

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